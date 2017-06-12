ودّع أسطورة ألعاب القوى الجامايكي أوساين بولت، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الحالي، جماهيره بفوزه في سباق 100م في لقاء كينسغتون على الملعب الوطني في العاصمة.

وقطع البطل الأولمبي 8 مرات مسافة السباق المفضل لديه بزمن 10.03 ثوان بعيدا عن رقمه القياسي العالمي (9.59 ث).

وتقدم بولت على مواطنيه جيفوغن ماينزي (10.15 ث) ونايكل ايشميد (10.18 ث).

وحضر نحو 30 ألف متفرج توشحوا بألوان العلم الجامايكي هذه الأمسية التي أطلقت عليها تسمية «وداع أسطورة» في أجواء مليئة بالفرح والمشاعر والإثارة.

وتم استقبال بولت على حلبة الملعب الوطني في كينغستون قبل قليل من بدء سباقه من طرف رئيس الوزراء الجامايكي اندرو هولنيس ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو.

وعقب نهاية سباق 100م، قام رمز البلاد بجولة شرفية قبل ان يقبل خط النهاية.

وسيعتزل الرجل الأسرع في العالم عقب بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن في أغسطس المقبل، حيث يأمل في تكرار ثلاثيته التي سجلها في اولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي (100م و200م والتتابع 4 مرات 100م).

وقبل العرس العالمي، سيشارك بولت في لقاءين اوروبيين هما: أوسترافا التشيكي في 28 الجاري، وموناكو في 22 يوليو المقبل.

وحقق العداء الهولندي وايد فان نييكيرك افضل توقيت في سابق 200م مسجلا 19.84 ثانية أمام الجامايكيين رشيد دواير (20.11 ث) ووارين وير (20.18 ث).

واحرز العداء البريطاني مو فرح، اول عداء يحقق الثنائية (5 و10 آلاف متر) مرتين متتاليتين في اولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، المركز الاول في سباق 3 آلاف متر بزمن 7:41.20 دقائق أمام الاسترالي بات تييرمان (7:41.52) والجامايكي كيموي كامبل (7:41.87).

وواصل العداء الكيني ديفيد روديشا بطل سباق 800م في اولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، نتائجه المخية هذا الموسم، وحل ثانيا بزمن 1:44.90 دقيقة خلف مواطنه ويلي تارباي (1:44.86 د).

وكان روديشا، صاحب الرقم القياسي (1.40.91 دقيقة) والذي سيطر على السباق في السنوات السبع الماضية، حل رابعا في لقاء شنغهاي شنغهاي، المرحلة الثانية من الدوري الماسي منتصف الشهر الماضي.