حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» الفوز الثاني له على التوالي في موسم العام 2017 من «بطولة العالم للتحمل» (WEC) التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» (FIA)، محرزا المركزين الأول والثاني في سباق سبا-فرانكورشان 6 ساعات في بلجيكا، إذ توج فريق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8 ويقودها كل من السائقين سيباستيان بويمي وأنتوني ديفيدسون وكازوكي ناكاجيما، بالمركز الأول معززا بذلك صدارته في ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم برصيد 17 نقطة، بعد أن كان قد فاز أيضا بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية للموسم على حلبة سيلفرستون في المملكة المتحدة.

وفي سباق دراماتيكي، حل فريق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 7 ويقودها كل من السائقين مايك كونواي وكاموي كوباياشي، في المركز الثاني بفارق زمني بلغ 1.992 ثانية فقط، ليفوز بذلك فريق «تويوتا جازو للسباقات» بالمركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ سباق شنغهاي في العام 2014، وينفرد بصدارة بطولة العالم للمصنعين برصيد 8.5 نقطة.

وكان فريق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 9، والذي يتألف من السائقين ستيفان سارازين ويوجي كونيموتو ونيكولا لابيار، قد أكمل السباق دون التعرض لأي متاعب تذكر، ليحل في المركز الخامس ويحظى بتجربة مميزة على متن مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تم تزويدها بحزمة جديدة للانسيابية الهوائية.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: «أود أن أهنئ الفرق على هذا الأداء الاستثنائي الذي مكن تويوتا من احتلال الصدارة في كل من بطولة السائقين والمصنعين. إن أحد أهداف مشاركات تويوتا في منافسات رياضة السيارات هو تحسين مركباتنا وصقل إمكانات كوادرنا في ظل مختلف ظروف الطرقات الأكثر صعوبة، والاستفادة من المعطيات والنتائج التي نحصل عليها في تطوير أفضل مركبات على الإطلاق».

وبهذه المناسبة، قال توشيو ساتو، رئيس فريق «تويوتا جازو للسباقات»: «لقد كان سباق سبا-فرانكورشان دراماتيكيا بحق، وآمل أن يكون المشجعون قد استمتعوا به. وفيما يتعلق بمركبات فريق تويوتا، لم يكن الحظ حليفا لفريق مركبة تويوتا ’هايبرد‘ TS050 رقم 7 في أكثر من مناسبة، حيث صادفت المرتان اللتان تم التلويح فيهما بالراية التحذيرية الصفراء أثناء تواجدهما في نقطة الصيانة». هذا، وكان السائق كوباياشي يعزز صدارته على متن مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 7 مع انقضاء نصف السباق، ويليه السائق ديفيدسون على متن المركبة رقم 8 في المركز الثاني. غير أن السباق سرعان ما أخذ منعطفا كبيرا مع التلويح بالراية الصفراء لدورتين. ولسوء حظ المركبة رقم 7، فقد صادف تواجدها في نقطة الصيانة في كلتا المرتين. وكان السائق ناكاجيما قد انتزع الصدارة خلال الدورة الأولى التي رفعت فيها الراية الصفراء، ونجح في المرة الثانية في تعزيز تقدمه بشكل ملحوظ، في الوقت الذي وجد كونواي نفسه يتراجع إلى المركز الثالث. وسيتوجه فريق «تويوتا جازو للسباقات» إلى مدينة كولونيا الألمانية لتسريع وتيرة الاستعدادات لسباق لومان 24، والذي سيقام يومي 17 و18 يونيو، فيما ستشارك جميع الفرق قبل ذلك في الاختبارات الرسمية للسباق.