توجت اللاتفية الشابة ييلينا أوستابنكا (20 عاما) مسيرتها المفاجئة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى بفوزها في النهائي على الرومانية سيمونا هاليب وتحقق باكورة ألقابها في اللعبة، لتصبح أقل اللاعبات تصنيفا تحرز لقب رولان غاروس. وفازت اللاتفية السبت على هاليب المصنفة ثالثة 4-6، 6-4، 6-3. وباتت اللاعبة التي أتمت في الثامن من يونيو عامها العشرين، والمصنفة 47 عالميا، أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب البطولة الفرنسية المقامة على ملاعب ترابية منذ عام 1933، والأولى من بلادها تحرز لقب بطولة كبرى.

كما انها أصغر لاعبة تحرز لقب هذه البطولة منذ الكرواتية إيفا مايولي عام 1997، وأول لاعبة تحرز باكورة ألقابها ببطولة كبرى منذ البرازيلي غوستافو كويرتن في العام نفسه، علما انه أحرز لقب رولان غاروس في يوم ولادة أوستابنكو.

وقالت اللاعبة التي بدت علامات التأثر على وجهها بعد فوزها على الرومانية المصنفة ثالثة «أنا سعيدة فعلا. لا كلمات تعبر. كان الأمر حلما بالنسبة إلي»، علما انها ستتقدم الى المركز 12 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

أما هاليب، ففشلت في محاولتها الثانية لإحراز أول ألقابها الكبيرة، علما ان المرة السابقة كانت أيضا على ملاعب رولان غاروس عندما خسرت في نهائي 2014 أمام الروسية ماريا شارابوفا.

وقالت الرومانية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تصدر تصنيف اللاعبات المحترفات بدلا من الألمانية أنجليك كيربر في حال إحرازها اللقب الفرنسي «آمل في ان أتمكن من الفوز هنا مستقبلا». وأضافت: «أرغب في تهنئة ييلينا»، متوجهة الى منافستها «كل التقدير لما قمت به. استمتعي بذلك، كوني سعيدة وواصلي ما تقومين به لأنك مازلت تبدين كطفلة».

غياب الروسية

اعلنت الروسية ماريا شارابوفا العائدة الى الملاعب بعد غياب 15 شهرا بسبب المنشطات انها لن تخض منافسات بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى بسبب اصابة في الساق خلال دورة روما الشهر الماضي وأنها ستعود في 31 يوليو للمشاركة في دورة ستانفورد الاميركية.

وأوضحت الروسيــــــة الحسناء التي لم تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في رولان غاروس ثاني بطولات الغراند سلام، في بيان لها ان «فحصا بالأشعة أظهر اصابتي بتمزق عضلي تعرضت له خلال مشاركتها في دورة روما وللأسف لا استطيع المشاركة في الدورات المقررة على الملاعب العشبية والتي كانت ضمن برنامجي».