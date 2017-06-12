كين ينقذ «الأسود الثلاثة».. وليفاندوفسكي يدمر رومانيا

أنقذ المهاجم هاري كين منتخب انجلترا من الخسارة أمام جاره الاسكتلندي عندما أدرك له التعادل 2-2 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هامبدن بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

وحفلت الدقائق العشرين الأخيرة بالإثارة والتشويق لأنها شهدت تسجيل الأهداف الأربعة، بينها ثلاثة في الدقائق الخمس الأخيرة.

وافتتح اليكس تشامبيرلاين بعد دقائق قليلة من دخوله ارضية الملعب بدلا من ماركوس راشفودر التسجيل للأسود الثلاثة بمجهود فردي رائع (70)، لكن اسكتلندا التي يتميز لاعبوها بالروح القتالية رفضت القاء السلاح ونجحت في رد الصاع صاعين خلال ثلاث دقائق عبر لي غريفيث الذي سجل هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 87 و90 بعيدا عن متناول الحارس جو هارت وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

بيد أن أصحاب الأرض لم ينعموا كثيرا لان كين خطف نقطة ثمينة للانجليز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واحتفظت انجلترا التي لم تهزم في هذه التصفيات حتى الآن بصدارة الترتيب برصيد 14 نقطة لكن منافستها المباشرة سلوفاكيا قلصت الفارق عنها الى نقطتين بعد فوزها على ليتوانيا 2-1. وحققت ألمانيا بطلة العالم فوزها السادس على التوالي منذ انطلاق التصفيات لتسير بثبات نحو التأهل الى كأس العالم روسيا 2018 بعد ان اكتسحت سان مارينو المتواضعة 7-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت ألمانيا رصيدها الى 18 نقطة من اصل 18 ممكنة متقدمة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي عادت بفوز ثمين خارج ملعبها على اذربيجان بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 90.

ولم تصمد سان مارينو المتواضعة على خريطة كرة القدم العالمية سوى 11 دقيقة قبل ان يفتتح جوليان دراكسلر التسجيل علما بانه حمل شارة القائد في هذه المباراة.

وسرعان ما اضاف ساندرو فاغنر الثاني بعدها بخمس دقائق، واضاف هو نفسه الثالث (29).

وحمل الرابع توقيع امين يونس (38) والخامس بصمة شكودران مستافي (47).

واضاف الجناح جوليان براندت السادس (72)، قبل ان يكمل ساندرو فاغنر ثلاثيته في الدقيقة 85.

وغاب عن المانشافت معظم افراد الصف الأول ولن يشارك هؤلاء ايضا في كأس القارات التي تنطلق خلال الشهر الجاري في روسيا حيث فضل المدرب يواكيم لوف اراحة نجوم المنتخب بعد موسم طويل.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة، اكتفت تشيكيا صاحبة المركز الثالث بالتعادل مع مضيفتها النرويج 1-1 لتبقى ثالثة برصيد 9 نقاط.

وافتتحت تشيكيا التسجيل بواسطة سيلاسي (36)، لكن النرويج أدركت التعادل بوساطة سودرلاند (55 من ركلة جزاء). وضرب روبرت ليفاندوفسكي بقوة وقاد منتخب بلاده پولندا الى فوز عريض ومستحق على رومانيا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة (3-1) ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ورفع المنتخب الپولندي رصيده الى 16 نقطة مقابل 10 لكل من منافسيه المباشرين مونتينيغرو والدنمارك.