أعلن نادي مان يونايتد عن إبرام أولى صفقات الفريق الصيفية بالتعاقد مع مدافع فريق بنفيكا البرتغالي، اللاعب السويدي فيكتور ليندولف.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية ان «المان» وافق على دفع مبلغ 30.7 مليون إسترليني لانتقال اللاعب الدولي السويدي لصفوف الفريق.

من جهة أخرى، يبدو أن مان يونايتد اقترب من ضم مهاجم ريال مدريد الإسباني ألفارو موراتا بحسب مصادرbeIN SPORTS.

وذكرت مصادر للقنوات أن انتقال موراتا إلى مان يونايتد قد تم في انتظار الإعلان عنه وبلغت صفقة الانتقال 70 مليون يورو.

وأسهم موراتا بشكل كبير في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني من خلال أهدافه المؤثرة في العديد من المباريات القوية، وذلك بالرغم من عدم الاعتماد عليه أساسيا من قبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي.

وسجل موراتا 15 هدفا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد خلال 1331 دقيقة مقابل 11 هدفا بالنسبة لكريم بنزيمة في 1913 دقيقة، وهو يأمل أن يجد مكانا أساسيا في تشكيلة مان يونايتد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق.