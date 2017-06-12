قالت صحيفة «سبورت» الاسبانية إن عودة الارجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة من المرجح أن تكون لإعلان النادي الكاتالوني تمديد عقد لاعبه الذي ينتهي في صيف عام 2018، حيث سيتم إضفاء الطابع الرسمي على تمديد التعاقد حتى 2021.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت سابقا أن البارسا سيجدد عقد البرغوث إلى عام 2021 على أن يصبح الشرط الجزائي في عقد اللاعب 400 مليون يورو بعدما كان 250 مليونا فقط.

فيراتي والبارسا

طلب الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جرمان مغادرة «حديقة الأمراء» خلال الصيف الجاري دون تحديد وجهته المقبلة بعد الرحيل.

وأشارت التقارير إلى رغبة أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس بالحصول على توقيع اللاعب.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية عن «ليكيب» الفرنسية خبرا يؤكد أن فيراتي تحدث مع المدير الرياضي الجديد للنادي الباريسي، أنتيرو هنريك، لمطالبته بالموافقة له على مغادرة سان جرمان، في الوقت الذي لا يمانع ناصر الخليفي، رئيس النادي ببيع اللاعب مقابل 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن وجهة الإيطالي الأولى ستكون برشلونة بحسب ما اتفقت عليه الصحف الكتالونية، إلا أن أنطونيو كونتي مدرب تشلسي يحاول التعاقد مع اللاعب حيث قدم عرضا سابقا وصل إلى 65 مليون يورو.