إيطاليا ظفرت بالميدالية البرونزية

احرز المنتخب الانجليزي لقب كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على نظيره الفنزويلي 1 ـ 0 أمس في سوون في المباراة النهائية. وحصد المنتخب الإنجليزي لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان أفضل إنجاز للفريق هو احتلال المركز الثالث في نسخة 1993 والمركز الرابع في 1981.

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا التتويج للاعب دومينيك كافلرت ـ ليوين الذي سجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 35.وأهدر أدالبيرتو بينياراندا ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة 72.وتوجت القارة الأوروبية بلقب مونديال الشباب للمرة التاسعة فيما سيطرت أميركا الجنوبية على اللقب 11 مرة مقابل لقب وحيد لقارة افريقيا عن طريق منتخب غانا.وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب المنتخب الإنجليزي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الصعود لمنصة التتويج.وتقدم منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 35 بواسطة دومنيك كليفر لوين بعدما تلقى تمريرة طولية من منتصف الملعب ليستقبل الكرة برأسه بشكل رائع ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس ويلكر فارينيز، لكنه تابع الكرة إلى داخل الشباك.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة 72 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في البطولة. وتقدم أدالبيرتو بينياراندا لتسديد ضربة الجزاء ولكن الحارس الإنجليزي وودمان تصدى للكرة ببراعة.إيطاليا ثالثاواحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على الاوروغواي 4 ـ 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في سوون.

جوائز البطولة

كرة adidas الذهبية لأفضل لاعب:

1 ـ الإنجليزي دومنيك سولانكي - الكرة الذهبية.

2 ـ الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي - الكرة الفضية.

3 ـ الفنزويلي يانخيل هيريرا - الكرة البرونزية.

الحذاء الذهبي adidas لهداف البطولة:

1 ـ الإيطالي ريكاردو أورسوليني - 5 أهداف.

2 ـ الأميركي جوشوا سارجينت - 4 أهداف.

3 ـ الفرنسي جان كيفين آجوستين - 4 أهداف.

قفاز adidas الذهبي لأفضل حارس:

الإنجليزي فردي وودمان.

جائزة FIFA للعب النظيف:

منتخب المكسيك.