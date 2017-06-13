أكدت صحيفة «دايلي ميل» الانجليزية أن ليفربول سيدخل في الصراع على النجم الفرنسي كلاين مبابي لاعب موناكو. وكانت الكثير من تقارير الصحف أكدت أن اللاعب هدف لنادي أرسنال وكذلك مان سيتي، وفي آخر مستجدات ذلك السباق ذكرت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن إدارة الريدز ستسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي برغبة المدرب يورغن كلوب وقد تكلف الصفقة النادي 100 مليون جنيه إستيرليني.

ويسعى المدرب الألماني لتعزيز معظم صفوف الفريق من أجل العودة للمنافسة الموسم المقبل خاصة بعد إنهاء الدوري في المركز الرابع وحجز مقعد بدوري أبطال أوروبا.