يبدو ميلان سادس الدوري الايطالي لكرة القدم في طريقه للحصول على خدمات مهاجم بورتو البرتغالي الدولي اندريه سيلفا في اطار تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد.



واظهرت لقطات تلفزيونية سيلفا الذي يطلق عليه لقب «كريستيانو رونالدو الجديد» وهو يخضع للفحص الطبي الروتيني.



وذكرت تقارير صحافية ان اكثر من ناد عريق في اوروبا كان ابدى رغبته في التعاقد مع سيلفا في الاونة الاخيرة.



وبعد محاولات ميلان الفاشلة في التعاقد مع اندريا بيلوتي من تورينو، والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من بوروسيا دورتموند، يبدو انه بات قاب قوسين او ادنى من الحصول على خدمات سيلفا لدى اجتيازه الفحص الطبي.