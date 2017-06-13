هيمن على السباق للمرة 65 في مسيرته





أحرز البريطاني لويس هاميلتون جائزة كندا الكبرى ضمن المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مقلصا الفارق في ترتيب بطولة السائقين مع الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، بينما استعاد فريقه مرسيدس صدارة الصانعين بحلول الفنلندي فالتيري بوتاس ثانيا.

وحقق هاميلتون ثالث فوز له هذا الموسم، والسادس له على حلبة جيل فيلنوف الكندية، رافعا رصيده الى 56 فوزا في مسيرته التي تتضمن ثلاثة ألقاب في بطولة العالم آخرها عام 2015.

وهيمن هاميلتون على السباق بعد انطلاقه من المركز الأول للمرة 65 في مسيرته، وأنهاه بفارق ناهز 20 ثانية عن بوتاس الذي تقدم بأكثر من 15 ثانية على سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو.

وأفاد هاميلتون من معاناة فيتل في السباق. فالألماني بطل العالم أربع مرات، فقد مركزه الثاني عند الانطلاق، واضطر لدخول الحظيرة مبكرا لتغيير الجناح الأمامي لسيارته، وخرج في المركز 18، قبل أن يتمكن من التقدم تدريجيا لينهي السباق في المركز الرابع.

وقلص هاميلتون الفارق في الترتيب العام لبطولة الصانعين إلى 12 نقطة فقط مع فيتل المتصدر، بينما استعاد فريق مرسيدس الألماني بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية صدارة ترتيب بطولة الصانعين بتحقيقه الثنائية الأولى له هذا الموسم.