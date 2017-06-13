انفرد الإسباني بالمركز الثاني في عدد ألقاب «الغراند سلام»





أثبت الاسباني رافايل نادال تسيده الملاعب الترابية من دون منازع، بإحرازه لقبه العاشر في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه بسهولة تامة على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-2، 6-3، و6-1 في المباراة النهائية.

وبات نادال المصنف رابعا في البطولة الفرنسية، أول لاعب في التاريخ يفوز بعشرة ألقاب في إحدى البطولات الكبرى وهو أحرز لقبه الأول في رولان غاروس منذ 2014، رافعا رصيده من الألقاب الكبرى الى 15، بفارق ثلاثة ألقاب عن السويسري روجيه فيدرر.

وانفرد الاسباني بالمركز الثاني في عدد القاب «الغراند سلام» الذي كان يتشاركه مع الاميركي بيت سامبراس، علما بأن فيدرر الغائب عن البطولة الفرنسية هذه السنة يحمل الرقم القياسي مع 18 لقبا، آخرها في بطولة استراليا المفتوحة مطلع هذا الموسم على حساب نادال.

وهو اللقب الأول لنادال في البطولات الكبرى منذ لقبه الأخير في رولان غاروس 2014، حينما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش. ولم يهدر الاسباني الذي كان يخوض نهائي بطولة كبيرة للمرة 22 في مسيرته، أي مجموعة في طريقه الى اللقب، وخسر 35 شوطا فقط طوال البطولة، و6 أشواط في النهائي. وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها برولان غاروس دون خسارة أي مجموعة بعد 2008 و2010. وكان النهائي بين نادال (31 عاما) وفافرينكا (32 عاما)، الأول بين لاعبين تجاوزا الثلاثين من العمر منذ عام 1969. ويأتي احراز اللقب في رولان غاروس تتويجا لمسار تصاعدي رائع لنادال هذا الموسم الذي استعاد فيه مستواه المعهود تدريجيا، فبعد ادائه اللافت في بطولة ملبورن التي خسر مباراتها النهائية امام فيدرر، وصل ابن مايوركا الى القمة تقريبا في موسم الدورات على الملاعب الترابية فتوج في مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد.

وسيتقدم نادال الاثنين الى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين خلف البريطاني أندي موراي، وعلى حساب ديوكوفيتش الذي فقد لقبه في باريس بخسارته امام النمساوي دومينيك تييم في ربع النهائي. من جهته، فشل فافرينكا في اضافة لقبه الرابع في الغراند سلام، بعد ملبورن الاسترالية 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016، علما انه خسر للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.

وكان فافرينكا اللاعب الوحيد الذي تغلب على نادال هذه السنة على الملاعب الترابية وذلك في ربع نهائي دورة روما.

جائزة استثنائية

كرمت اللجنة المنظمة لبطولة «رولان غاروس» رافاييل نادال ومنحته كأس «الفرسان» بعد تتويجه باللقب العاشر في باريس وحفرت عليه اسمه واسم مدربه وعمه توني نادال. وتلي في الإذاعة الداخلية لملعب فيليب شاترير الذي احتضن المباراة النهائية أنها «لحظة تاريخية لنادال، وللبطولة أيضا. باسمنا جميعا وباسم كل من يعمل هنا وكل من يحبونك، نريد أن نوثق هذه اللحظة».