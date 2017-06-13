صربيا على قمة «الرابعة» في التصفيات

استمرت الشراكة بين منتحبي اسبانيا وإيطاليا لكرة القدم في صدارة المجموعة السابعة بعد فوز الأول على مضيفه المقدوني 2-1، والثاني على ضيفه من ليستنشتاين 5-0 في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

في سكوبي، قاومت مقدونيا في البداية وقضت على جميع المحاولات الاسبانية في ربع الساعة الاول الى أن تمكن دافيد سيلفا من افتتاح التسجيل (15).

وأضاف دييغو كوستا الثاني مستفيدا من عرضية أرسلها ايسكو من الجهة اليمنى (27).

وفي الشوط الثاني وفي غفلة من دفاع الماتادور وبعد كرة بينية من منتصف الملعب، هرب ستيفان ريستوفسكي في الجهة اليمنى وتخلص من أربعة مدافعين وسدد بعد دخوله المنطقة على يمين الحارس دافيد دي خيا مقلصا الفارق (66).

وفي اوديني، انتظرت ايطاليا حتى الدقيقة 35 لزيارة شباك ليشتنشتاين بواسطة لورنتسو انسيني.

وفي الشوط الثاني، ساهم اينسيني في صناعة الهدف الثاني عندما ارسل بينية بالمقاس الى اندريا بيلوتي الذي تابعها بيمناه (53)، وساهم الأخير في صناعة الهدف الثالث من كرة عرضية الى ايدر (74).

وسجل البديل فيديريكو برنارديسكي الهدف الرابع بتسديدة من خارج المنطقة (82).

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم مانولو غابياديني، بديل بيلوتي، المهرجان بالهدف الخامس.

وصار رصيد كل من المنتخبين 16 نقطة، ولا تزال اسبانيا تتقدم بفارق الأهداف، وقد تكون الجولة السابعة بين المنتخبين على ارض اسبانيا في الثاني من سبتمبر حاسمة في تحديد هوية بطل المجموعة، وفي حال التعادل قد يستمر التنافس حتى الجولة العاشرة الأخيرة، حيث سيلعب فارق الاهداف دورا كبيرا في الفصل بينهما. وأصبحت ايسلندا شريكة لكرواتيا في صدارة المجموعة التاسعة بعدما فازت بهدف قاتل سجله هوردور ماغنوسون (90) في ريكيافيك.

وبقيت كرواتيا في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف أمام ايسلندا مقابل 11 لأوكرانيا التي تغلبت على فنلندا 2-1، وتركيا الفائزة على مضيفتها كوسوفو 4-1، فيما وقف رصيد فنلندا عند نقطة واحدة في المركز الخامس قبل الأخير.

ولم تتبدل الأمور كثيرا في المجموعة الرابعة، حيث شهدت الجولة السادسة ثلاثة تعادلات.

واحتفظت صربيا بصدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف أمام جمهورية إيرلندا بعد تعادلهما مع ضيفتيهما ويلز والنمسا بنتيجة واحدة 1-1.

ففي بلغراد، كانت صربيا في طريقها الى تلقي الخسارة الثالثة في المجموعة بعد أن تأخرت أمام ويلز بهدف لارون رامسي من ركلة جزاء في الدقيقة 35، لكن الكسندر ميتروفيتش أدرك التعادل في الدقيقة 73.

وبقيت صربيا في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام ايرلندا، وباتت ويلز ثالثة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف أيضا أمام النمسا الرابعة.

مباريات ودية

وضمن استعداداتهما للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 تستضيف فرنسا على «حديقة الأمراء» ضيفتها انجلترا في مباراة ودية.

وكانت فرنسا قد تعرضت لخسارة مفاجئة على أرض مضيفتها السويد 2-1، بينما فرملت اسكوتلندا خصمها انجلترا وتعادلا 2-2.

ومن المتوقع أن يلعب كلا المنتخبين بتشكيلتهما الأساسية بالإضافة إلى اضفاء بعض التعديلات بالدفع بلاعبين شباب خصوصا في صفوف المنتخب الانجليزي.

وفي باقي المباريات الودية اليوم تلعب أستراليا - البرازيل، سنغافورة - الأرجنتين، النرويج - السويد، رومانيا - تشيلي، والكاميرون - كولومبيا.