1- البريطاني هاميلتون (مرسيدس) 1.33.05:153 ساعة
2- الفنلندي بوتاس (مرسيدس) بفارق 19.783 ثانية
3- الاسترالي ريكياردو (ريد بول) بفارق 35.297 ث
4- الالماني فيتل (فيراري) بفارق 35.907 ث
5- المكسيكي بيريز (فورس انديا) بفارق 40.476 ث
ترتيب بطولة العالم للسائقين:
1- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 141 نقطة
2- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 129
3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 93
4- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 73
5- الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 67 نقطة
ترتيب بطولة العالم للصانعين:
1- مرسيدس 222 نقطة
2- فيراري 214
3- ريد بول 112
4- فورس انديا 71
5- تورو روسو 29