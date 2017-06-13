«مش ذنبي اني بنت فنان كبير»

المذيعة التلفزيونية رانيا ابنة الفنان الكبير محمود يس وزوجته الممثلة شهيرة، في حوار تلفزيوني تؤكد ان الهجوم عليها دوما وعلى برامجها لأن البعض يعتقد لولا انها ابنة فنان كبير بحجم محمود يس، ما كان لها ان تظهر على الشاشات من الأصل، وتدافع رانيا عن نفسها قائلة: لم اشعر أبدا بأنني ابنة فنان وفنانة، بل اعتمدت على نفسي ومجهودي.