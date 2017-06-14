كشف الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم امس انه يريد اجراء محادثات مع الصين واليابان حول استضافة مشتركة لكأس العالم 2030، مع كوريا الشمالية ايضا.

وكان الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي ـ اين عرض افكاره الطموحة على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو في اجتماع بينهما اول من امس، على الرغم من علم المسؤولين الكوريين أن الصين قد لا تكون محبذة لذلك.



من جانبها، تسعى الصين إلى تنظيم المونديال وحدها، وكان نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم اعلن العام الماضي انه يؤيد فكرة مونديال صيني عام 2030، علما انه عين في مايو الماضي في مجلس الفيفا الذي يحدد توجهات واستراتيجية المؤسسة العالمية.



وبحكم مبدأ المداورة الذي أقره الفيفا، فإن الصين لا يمكنها استضافة نسخة 2026 كون قطر ستستضيف نسخة 2022.



ويناضل الاتحاد الاوروبي للعبة من أجل ترشيح أوروبي عام 2030.



وفي حال نجح اتحاد القارة العجوز في الظفر بشرف تنظيم نسخة 2030 فإن الصين ستركز على مونديال 2034.