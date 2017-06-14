وافق المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان على تمديد عقده مع فريقه اتلتيكو مدريد عاما إضافيا حتى 2022، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الاسبانية.



وأوضحت صحيفة ماركا المدريدية على موقعها الالكتروني «وقع غريزمان العقد الذي يربطه باتلتيكو حتى 2022».



من جهتها، قالت آس «اتلتيكو عدل راتب اللاعب مكافأة لأدائه»، مشيرة الى «جهد اقتصادي» لإقناع «غريزي» بالبقاء.



وسيضع تمديد العقد عاما إضافيا، في حال تأكيده، حدا للشائعات حول مصير غريزمان الذي يلعب في صفوف اتلتيكو منذ 2014.



وكان المهاجم الفرنسي المح في نهاية مايو الماضي الى إمكانية انتقاله الى مان يونايتد لكن قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بإبقاء عقوبة حرمان النادي الاسباني من التعاقدات حتى يناير 2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جعل اتلتيكو يتمسك به.



ومنع الاتلتي وجاره ريال مدريد من ضم أي لاعب في يناير 2016 لفترتي انتقالات بسبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين القاصرين.



وكانت تقارير صحافية أشارت الى أن اتلتيكو يريد بيع غريزمان وضم مواطنه الكسندر لاكازيت من ليون الفرنسي بدلا منه.