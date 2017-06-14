أعلن حارس مرمى نادي يوفنتوس لكرة القدم الدولي الايطالي جانلويجي بوفون انه سيواصل اللعب لما بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بشرط إحراز فريقه لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وكان الحارس الأسطوري البالغ 39 عاما، أعلن مرارا انه سيعتزل اللعب نهائيا بعد المونديال الروسي.



الا انه قال في تصريحات انه سيبقى مع فريق «السيدة العجوز» لموسم اضافي بعد ذلك، في حال تمكنه من إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز الموسم المقبل، علما انه اللقب الكبير الوحيد الذي يفتقده بوفون.



وقال بوفون ردا على سؤال لشبكة «سكاي سبورت 24» حول الاعتزال بعد المونديال: «نعم، يمكننا ان نقول ذلك بنسبة 99.9%».

وأضاف: «تركنا ببساطة بابا مفتوحا مع الرئيس (في اشارة الى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي): في حال فزنا بدوري أبطال اوروبا، سأستمر وسألعب موسما آخر من أجل الفوز بكأس العالم للأندية وألقاب أخرى».



وخاض بوفون مع المنتخب الايطالي 169 مباراة دولية (رقم قياسي)، وأحرز معه لقب كأس العالم 2006.



وستكون مشاركة بوفون في مونديال روسيا السادسة له في كأس العالم.