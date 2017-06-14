أصدر المركز الدولي للبحوث الرياضية دراسة بخصوص القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، وذلك مع بلوغ موسم الانتقالات الصيفية مرحلة مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحملت الدراسة مفاجآت مدوية إذ جاءت مغايرة للتوقعات التي تضع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الصدارة، حيث تخلى النجمان عن المركزين الأول والثاني بل أن أحدهما غادر قائمة العشرة الأوائل.

ووضعت الدراسة النجم البرازيلي لبرشلونة الإسباني نيمار في قمة الجدول بقيمة سوقية قدرت بـ 210.1 ملايين يورو، جاء بعدها الدولي الإنجليزي الشاب لنادي توتنهام ديلي آلي بـ 155.1 مليون يورو يليه زميله في المنتخب وتوتنهام هاري كين بـ 153.6 مليون يورو.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع وفقا للدراسة، بقيمة سوقية بلغت 151.7 مليون يورو، تلاه نجم أتلتيكو مدريد المطلوب في مان يونايتد الإنجليزي، الفرنسي أنطوان غريزمان بـ 150.3 مليون يورو.

بطل أوروبا مع البرتغال وريال مدريد، كريستيانو رونالدو لم تمنحه الدراسة مكانا بين العشرة الأوائل، إذ حل في المركز الحادي عشر بقيمة 112.4 مليون يورو.

نتحدث الآن عن بعض الأسماء التي أشعلت سوق الانتقالات الصيفية الحالية وتعرضت لها الدراسة كالأرجنتيني باولو ديبالا الذي جاء في المركز العاشر بـ 134.3 مليون يورو، ونجم تشلسي البلجيكي إيدين هازارد المطلوب في ريال مدريد بـ 117.2 مليون يورو، أما من ملأ الدنيا وشغل الناس كيليان مبابي فوضعته دراسة المركز الدولي للبحوث الرياضية في المركز الثامن عشر بـ 92.6 مليون يورو، لكن سعره بلغ حتى الآن أكثر من 110 ملايين يورو في منافسة شديدة بين ريال مدريد ومان سيتي وأرسنال.

صلاح أغلى لاعب عربي

احتل الدولي المصري محمد صلاح المركز 40 في القائمة العالمية الطويلة وهو اللاعب العربي الأغلى حسب دراسة المركز الدولي للبحوث الرياضية بقيمة سوقية بلغت 67.5 مليون يورو، أما الجزائري رياض محرز فجاء في المركز 73 بقيمة 51.8 مليون يورو، فيما جاء الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في المركز 26 في القائمة بمبلغ 81.5 مليون يورو.

شتيغن أغلى حارس في العالم

اعتبرت الدراسة التي تستند على السن والمدة المتبقية من العقد لتقييم اللاعبين، أن حارس برشلونة، الألماني مارك أندريه تير شتيغن هو الأغلى في الوقت الحالي بـ 73.4 مليون يورو، يليه الحارس السلوفيني لأتلتيكو مدريد 65.1 مليون يورو.

أما مطلب ريال مدريد ديفيد دي خيا فقدرت الدراسة سعره بـ 45.3 مليون يورو.