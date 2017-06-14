أعلن مكتب المدعي العام في مدريد أمس أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وإيرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام أن نجم ريال مدريد المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات متهم «بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14.789.987 يورو (16.5 مليون دولار)».

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير «فوتبول ليكس» التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في اوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

وتابع بيان المدعي العام «ان المتهم استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب، وهو انتهاك «طوعي» للالتزامات المالية في إسبانيا».

وبات رونالدو آخر لاعب يتهمه القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي بعد نجمي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أدين بالسجن لمدة 21 شهرا مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو العام الماضي، والبرازيلي نيمار.

ورفضت المحكمة العليا الإسبانية قبل نحو ثلاثة أسابيع الاستئناف الذي تقدم به ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا، لكن علقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي.