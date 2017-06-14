اقترب المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري من الإشراف على نانت الفرنسي بعد أن اعلن مصدر في النادي توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن لمدة عامين.



وتنص القواعد الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على أن المدربين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما يجب ألا ينضموا الى الأندية الفرنسية.



وطلب نانت من الرابطة الموافقة على ذلك لأن رانييري في الخامسة والستين من العمر، وينتظر ردها قبل انهاء الصفقة.



ولجأ نادي لنس الى المفوضية الأوروبية للتعاقد مع المدرب غي رو في 2007 لسبب مشابه، لكن نانت لا يرغب في الذهاب بعيدا، وسيمتثل لقرار الرابطة.