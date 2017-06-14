اكتسح منتخب البرازيل لكرة القدم نظيره الاسترالي برباعية نظيفة أمس في مباراة دولية ودية في ملبورن.

وتناوب على تسجيل الاهداف دييغو سوزا (1 و90+3) وتياغو سيلفا (62) وتايسون (75).

وفضل مدرب البرازيل تيتي اراحة عدد من النجوم وفي مقدمتهم نيمار ومارسيلو وكاسيميرو وداني الفيش، خاصة ان المنتخب البرازيلي كان اول المتأهلين من التصفيات الى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وحقق منتخب البرازيل تحت اشراف تيتي 10 انتصارات حتى الآن في 11 مباراة.

ويستعد منتخب استراليا بطل آسيا للمشاركة في كأس القارات في روسيا من 17 الجاري حتى 2 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية الى جانب ألمانيا بطلة العالم والكاميرون بطلة افريقيا وتشيلي بطلة اميركا الجنوبية.