كيفن دورانت نجم غولدن فاز بجائزة أفضل لاعب في النهائي

انتزع غولدن ستايت وريورز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعدما حقق انتصاره الرابع في النهائي وتغلب على كليفلاند كافاليرز 129/ 120.

وقدم النجم كيفن دورانت عرضا استثنائيا آخر ضمن صفوف البطل، حيث سجل للفريق 39 نقطة ليقوده إلى الثأر من كافاليرز وإحراز لقب الدوري للمرة الثانية خلال آخر ثلاثة مواسم، كما تألق ستيفن كوري وسجل 34 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان النجم ليبرون جيمس أبرز عناصر كافاليرز وسجل للفريق 41 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة وأضاف كيري ايرفينج 26 نقطة وجيه.آر سميث 25 نقطة.

ورفع غولدن بذلك عدد ألقابه في الدوري إلى خمسة ألقاب، حيث توج في عامي 1947 و1956 تحت مسمى فيلادلفيا، كما أحرز اللقب في 1975 ممثلا لكاليفورنيا.

وكان ووريرز قد استهل مواجهة الدور النهائي أمام كافاليرز، المتوج باللقب في الموسم الماضي، بثلاثة انتصارات متتالية، ثم جدد كافاليرز أمله بالفوز في المباراة الرابعة، لكن «رفاق كوري» حسموا المواجهة واللقب من خلال المباراة الخامسة، حيث تغلبوا بذلك على منافسهم 4/ 1.

وشكلت مواجهة الفريقين في النهائي إنجازا غير مسبوق، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يلتقي فيها نفس الفريقين في الدور النهائي في ثلاثة مواسم متتالية.

وعندما التقى الفريقان في النهائي عام 2015، فرض ووريرز تفوقه ليتوج باللقب للمرة الأولى خلال 40 عاما وقد حسم المواجهة في ست مباريات أمام كافاليرز.

وفي العام الماضي، سجل غولدن ستايت رقما قياسيا بتحقيق 73 انتصارا خلال الموسم وكان على بعد خطوة واحدة من اعتلاء منصة التتويج للموسم الثاني على التوالي بعد أن تقدم على كافاليرز في النهائي 3/ 1، لكن الإصابات ضربت حامل اللقب حينذاك ونجح النجم ليبرون جيمس في قيادة كافاليرز إلى تحقيق أبرز عودة في تاريخ الأدوار النهائية بالدوري، ليهدي كليفلاند أول لقب لفريقها في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

وبعدها بأسابيع، تعاقد ستايت مع دورانت من أوكلاهوما سيتي ثاندر، ليشكل اللاعب إضافة كبيرة إلى فريق ينافس بالفعل على البطولات، وهو ما رفع سقف طموحات الفريق وجماهيره في موسم 2016/ 2017.

وأخفق كافاليرز في تكرار سيناريو العودة التاريخية ليعود اللقب إلى ووريرز الذي فاز في المباراة الخامسة بنتيجة أشواط 33 37 و38/ 23 و27/ 33 و31/ 27.

دورانت الأفضل

فاز كيفن دورانت لاعب غولدن ستايت بجائزة أفضل لاعب في النهائي.

وتألق دورانت، الذي خاض موسمه الأول مع ووريرز في الفوز 4-1 على كليفلاند كافاليرز في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل بسبع مباريات ليحرز لقبه الأول في البطولة والثاني لفريقه في آخر ثلاث سنوات.

وأحرز دورانت (28 عاما) معدل نقاط بلغ 35.2 في المباراة واستحوذ على 8.4 كرات مرتدة و5.4 كرات حاسمة في سلسلة النهائي.