القاهرة - سامي عبد الفتاح

تعود اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم إلى أنشطتها في جولاتها الحاسمة، سواء لتحديد الهابطين الثلاثة إلى القسم الثاني، أو المتنافسين على الدخول إلى المربع الذهبي، لضمان فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية، بعد أن حسمت المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للأهلي بطل الدوري والمقاصة «الوصيف».

البداية الجديدة بأربع مباريات ضمن الجولة 31 وجميعها في الـ 11 مساء بتوقيت الكويت، حيث يلتقي الزمالك مع أسوان، والشرقية مع طلائع الجيش والنصر للتعدين مع طنطا.

وتلقى نادي الزمالك من نادي الاتحاد السكندري الاستغناء الخاص بالمهاجم الكونغولي كاسونجو بعد أن سدد الأبيض قيمة الصفقة «كاش» إلى زعيم الثغر مقابل 12 مليون جنيه.

وكان كاسونجو قد وقع لنادي الزمالك منذ يومين لمدة 4 مواسم، علما أنه سيحصل على 250 ألف دولار سنويا بزيادة 25 ألف دولار.

وفي صفقة أخرى للدوري المصري، يغادر السبت المقبل علاء ميهوب رئيس لجنة التحليل والإحصاء الى المغرب بصحبة شرين شمس المدير التنفيذي للقلعة الحمراء لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بالتوقيع مع اللاعب وليد ازارو مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي.

وتعاقد الأهلي مع أزارو مقابل مليون و300 ألف دولار بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب في المواسم الأربع.

وسبق أن سافر علاء ميهوب إلى المغرب في سرية تامة، وتابع مباراة الوداد مع الرجاء الأخيرة بالدوري المغربي والتي فاز فيها الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف، وبعدها قدم تقريره إلى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري عن وليد أزارو، مشيدا به وبقدراته الفنية والبدنية وبعدها قام النادي الأحمر بالتفاوض مع اللاعب والحصول على توقيعه.