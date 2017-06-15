قرر بيب غوارديولا المدير الفني لمان سيتي التخلي عن الفرنسي سمير نصري لاعب الفريق المعار لصفوف إشبيلية بعد خروجه من حساباته. ولم يشارك نصري مع السيتي، منذ قدوم بيب ولذلك أعير لصالح الفريق الأندلسي، إلا أن فترة الإعارة انتهت ولا يرغب المدرب الإسباني في استمرار اللاعب الفرنسي بقلعة الاتحاد. وذكرت صحيفة «صن»، أن غوارديولا يوافق على بيع اللاعب بمبلغ 12 مليون إسترليني، وذلك حتى يجد أي فريق يوافق على ضمه، حيث ان راتبه الأسبوعي الذي يصل إلى 150 ألف إسترليني سبب رفض الأندية التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي مارسيليا الفرنسي مهتم باللاعب، إلا أنه لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد معه.