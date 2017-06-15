أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تقديم جوائز جديدة أثناء حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يقام الحفل 24 أغسطس في موناكو الفرنسية، والذي يشهد أيضا تقديم جائزة أفضل لاعب في أوروبا. وقرر «يويفا» إضافة جوائز جديدة لأفضل حارس، أفضل مدافع، أفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم، بالإضافة إلى اللاعب الأفضل في يوروباليغ. ومن المقرر مشاركة مدربي الفرق المشاركة بدوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم المنصرم، في التصويت على كافة الجوائز، بجانب 55 صحافيا أوروبيا. ويتم الإعلان عن المرشحين الـ 4 لكل جائزة 4 أغسطس، بينما يتم الإعلان عن المرشحين الـ 3 لأفضل لاعب في أوروبا يوم 15 أغسطس.