سيكون نادي تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم الموسم المنصرم، أول ضيف يحل على وصيفه توتنهام في ملعب ويمبلي الشهير بحسب جدول الدوري الانجليزي الممتاز الذي نشر امس.

وسيعتمد توتنهام ملعب ويمبلي الذي غالبا ما يستضيف مباريات المنتخب الانجليزي، بشكل مؤقت مسرحا لمبارياته البيتية بعدما ودع ملعب «وايت هارت لاين»، في انتظار إنجاز أعمال بناء ملعبه الجديد في شمال العاصمة البريطانية، علما ان ذكريات «سبيرز» في ويمبلي لم تكن سارة دائما، لاسيما في نصف نهائي كأس انجلترا هذا الموسم عندما خسر أمام تشلسي 2-4.

ويبدأ تشلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري باستقبال بيرنلي على ملعبه ستامفورد بريدج مع انطلاق موسم 2017-2018، والمقرر في 12 أغسطس، على ان يحل ضيفا في ويمبلي في المرحلة الثانية.

ويخوض ليفربول الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في المرحلتين الثالثة والرابعة لقاءين صعبين، اذ يستقبل بداية أرسنال (الخامس الموسم المنصرم)، ويحل ضيفا بعد أسبوع على مانشستر سيتي الذي أنهى موسم 2016-2017 في المركز الثالث.

وفي لقاء مرتقب آخر بين أندية العاصمة البريطانية، تشهد المرحلة الخامسة استضافة أرسنال بقيادة مدربه الممدد عقده عامين الفرنسي أرسين فينغر، لتشلسي بقيادة مدربه الايطالي أنطونيو كونتي.

أما الديربي المرتقب لمدينة مانشستر الشمالية، فيستضيفه ملعب «أولد ترافورد» بين «الشياطين الحمر» بقيادة جوزيه مورينيو، ومان سيتي بقيادة الاسباني جوسيب غوارديولا في المرحلة 16 من الدوري.

أما الأندية الثلاثة الصاعدة الى الدوري الممتاز فتخوض مبارياتها الافتتاحية كالآتي: نيوكاسل يونايتد يستضيف توتنهام، برايتون يستضيف مان سيتي، وهادرسفيلد يحل ضيفا على كريستال بالاس.

وبعد نشر جدول المباريات، رشحت مكاتب مراهنات مان سيتي لإحراز اللقب (نسبة 2/1)، واحتفاظ تشلسي باللقب بنسبة 3/1.