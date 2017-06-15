2018 ليونيل ميسي «في قمته، وقد يكون المونديال المثالي له وللأرجنتين» سيكون في روسيا، كما يلخص خوليو أولارتيكوتشيا بطل العالم 1986 مع الأسطورة دييغو مارادونا. الشرط ان يجد المدرب خورخي سامباولي أخيرا وصفة صحيحة لاستخدام جوهرته.

سيكون ميسي بسن الحادية والثلاثين في مونديال 2018، وربما يخوض كأس العالم الأخيرة له وهو في قمة مستوياته. يضيف أولارتيكوتشيا «لبلوغ هدفه النهائي، فإن الذهنية بالغة الأهمية». يهدف حامل جائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى معادلة مارادونا بطل 1986، والمحبوب من قبل الأرجنتينيين أكثر من نجم برشلونة الاسباني، اذ يميلون الى الاعتقاد بانه يضحي للفريق الكاتالوني أكثر من منتخب بلاده.

تغيير المدرب

أعاد تعيين المدرب الجديد خورخي سامباولي مطلع الشهر الجاري الأمل للأرجنتين التي خسرت 3 مباريات نهائية في سنتين: كأس العالم 2014 ضد ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 و2016 ضد تشيلي. أسباب الخسارات؟ لا تملك الأرجنتين مخطط لعب، وقت إعداد اللاعبين محدود ويصل اللاعبون في يونيو إلى حافة مخزونهم الجسدي، كما يأسف أولارتيكوتشيا البالغ 58 عاما راهنا.

بالنسبة الى لاعب ريفر بلايت وراسينغ كلوب السابق، فمهمة سامباولي «لن تكون سهلة» لأنه تسلم الفريق قبل عام فقط من المونديال.

في أول مباراة ضمن حقبة سامباولي، وديا ضد البرازيل الجمعة الماضي في ملبورن، فازت الأرجنتين 1-0. فوز محظوظ نوعا ما لأن البرازيل من دون نيمار افتقدت الواقعية. أما في المباراة الثانية، فسحقت الأرجنتين مضيفتها سنغافورة 6-0 في مباراة ودية، والتي غاب عنها ميسي استعدادا لحفل زفافه نهاية الشهر.

التصفيات أولا

يحلل أولارتيكوتشيا «الأرجنتين تملك أفضل لاعب في العالم ولاعبين آخرين جيدين جدا. لكن اذا لا تملك فريقا فلن تصل إلى هدفك. في العام 1986 امتلكنا فريقا كبيرا والرقم واحد (مارادونا)».

انتقد المدربان السابقان خيراردو مارتينو وادغاردو باوتسا لعدم نجاحهما بخلق طريقة لعب محددة للمنتخب، واختير سامباولي لأسلوبه الهجومي المتوافق مع ميسي. تبدو الأرجنتين من المرشحين الأقوياء للمنافسة على لقب المونديال، شرط أن تتأهل. في وقت ضمنت غريمتها البرازيل التأهل في صدارة تصفيات أميركا الجنوبية، يعاني ميسي مع رفاقه.

يحتلون الآن المركز الخامس الذي يخولهم خوض ملحق عالمي مع بطل أوقيانيا. تبقى للأرجنتين أربع مباريات لقلب مصيرها: في 31 أغسطس في مونتيفيديو ضد أوروغواي، على أرضها ضد فنزويلا والبيرو قبل انتقالها الى الاكوادور. في حال تأهلها، ستلتقي في روسيا مع أمثال ألمانيا، فرنسا، ايطاليا أو حتى تشيلي مجددا. من دون نسيان برتغال كريستيانو رونالدو الذي يبحث بدوره، على غرار ميسي، عن لقب المونديال الذي يفتقده.

ولم يعلن ميسي انه سيعتزل اللعب دوليا قبل مونديال 2022، لكن آنذاك سيكون قد بلغ الخامسة والثلاثين.يعد كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم. الا ان نجومية البرتغالي المتوج أربع مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، لا تقتصر على أرض الملعب، بل تتعداها الى استثمارات وعلامة تجارية تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو.

ويقول مدير المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق دانيل سا «إضافة الى النبيذ، كريستيانو رونالدو هو المنتج البرتغالي الأكثر شهرة في العالم».

توفر علامة «سي آر 7» للملابس (وهي عبارة عن أول حرفين من اسم اللاعب بالانجليزية والرقم الذي يحمله في ناديه ريال مدريد الاسباني والمنتخب) واستثمارات تجارية أخرى، عائدات ضخمة للبلاد. ويقدر المعهد البرتغالي للادارة والتسويق الذي أمضى الأعوام الستة الماضية في قياس القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية لرونالدو، ان هذه القيمة تصل الى 102 مليون يورو عالميا، على الرغم من ان جزءا منها يعود الى ما توفره حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو نجم المال والكرة

ويوضح سا «عندما تقارن بين رونالدو والنجوم السابقين للكرة البرتغالية مثل لويس فيغو وروي كوستا، تلمس تأثير مواقع التواصل. لديها تأثير هائل وقدرة ترويجية غير محدودة».

لدى اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، 275 مليون متابع على مواقع التواصل، أي أكثر من أي رياضي آخر في العالم، كما ان صفحته على موقع فيسبوك تحظى بإعجاب 121 مليون شخص. وبحسب مجلة «فوربس»، بلغت عائدات رونالدو في العام 2016 نحو 83 مليون يورو، منها 35 مليونا في صفقات رعاية، ما جعل منه أعلى الرياضيين دخلا للعام الثاني تواليا.

وعلى الرغم من ان اللاعب نفى مرارا ضلوعه في أي عمليات تهرب ضريبي، أعلن مكتب المدعي العام في مدريد ان نجم النادي الملكي متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لسلطات الضرائب الاسبانية من خلال شركات «أوفشور».

جوردان وبيكهام

أعاد رونالدو استثمار الكثير مما جناه ضمن مشاريع في بلاده، لاسيما في مجال الموضة والأزياء من خلال علامة تجارية تضم الملابس الداخلية والجينز والأحذية والاكسسوارات. وعلى جزيرة ماديرا البرتغالية التي يتحدر منها، افتتح رونالدو عام 2013 متحفا خاصا به، زاره منذ ذلك الحين أكثر من 250 ألف شخص للاطلاع على تشكيلته الكبيرة من الكؤوس، والتي أضاف اليها في الموسم الماضي دوري أبطال أوروبا ولقب بطولة اسبانيا. الا ان سا يشير الى ان أهم استثمار لرونالدو يعود الى العام 2015، حينما دفع أكثر من 30 مليون يورو لحصة في مجموعة الفنادق الفخمة «بيستانا» لبناء أربع فنادق تحمل علامة «سي آر 7». ويوضح مدير المعهد البرتغالي ان «ضخ عشرات الملايين من اليورو في مجموعة تجارية من ماديرا، والتي كانت حتى ذلك الحين غير معروفة عالميا، هو أمر غير معتاد في سوق صغيرة كالبرتغال». وعلى الرغم من ان رونالدو يؤكد انه باق في الملاعب لأعوام إضافية، الا انه لا يخفي انه بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الاعتزال.

الريال مقتنع بـ «البراءة التامة» لرونالدو من التهرب الضريبي

عبر ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم امس عن دعمه لمهاجمه النجم كريستيانو رونالدو، معربا عن اقتناعه بـ «البراءة التامة» للدولي البرتغالي الذي يواجه ملاحقة قضائية في اسبانيا بسبب تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو. وقال النادي الملكي في بيان «ريال مدريد مقتنع تماما بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية»، مجددا «ثقته» بمهاجمه. وأضاف «منذ وصوله الى ريال مدريد في يوليو 2009، أبدى كريستيانو رونالدو دائما إرادة واضحة للوفاء بجميع التزاماته الضريبية. ريال مدريد ينتظر من القضاء التعامل بمنتهى الوضوح حتى تظهر براءة كريستيانو رونالدو بسرعة».