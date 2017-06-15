طرحت اللجنة الأولمبية الدولية اسم الأمين العام السابق للأمم المتحدة الكوري بان كي مون، لرئاسة لجنة الأخلاقيات التابعة لها، خلفا للسنغالي يوسوفا نداي. وسيطرح اسم كي مون على التصويت في اجتماع اللجنة الأولمبية الذي يعقد في عاصمة البيرو ليما في سبتمبر المقبل، ويتوقع ان تتم الموافقة عليه بدلا لنداي الذي يترك منصبه في أعقاب هذا الاجتماع. وقال رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ في بيان، ان الأخيرة «يشرفها ويسرها ان بان وافق على طرح اسمه»، مضيفا «من جهة لدى السيد بان رصيد مثالي من الخدمة العامة بنزاهة ومحاسبة وشفافية. من جهة أخرى، هو صديق كبير للحركة الأولمبية».