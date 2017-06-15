أبقى المنتخب السوري على آماله قائمة في المنافسة على البطاقة الثانية المباشرة بتعادله القاتل أمام ضيفته الصين 2-2 أول من امس في مدينة ملاكا الماليزية في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأنعشت قطر آمالها الضعيفة بفوزها الثمين على كوريا الجنوبية 3-2 في الدوحة.

وعززت سورية موقعها في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف أوزبكستان صاحبة المركز الثالث، و4 نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

فيما تخلصت قطر من المركز الأخير بعدما رفعت رصيدها الى 7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الصين التي تراجعت إلى المركز الأخير. وباتت قطر تتخلف بفارق 5 نقاط عن اوزبكستان صاحبة المركز الثالث و6 نقاط خلف كوريا الجنوبية.

وتلعب سورية مع ضيفتها قطر في 31 أغسطس المقبل في الجولة التاسعة قبل الأخيرة قبل ان تحل في الجولة الأخيرة ضيفة في 5 سبتمبر المقبل على ايران التي حجزت البطاقة المباشرة الأولى عن المجموعة والتصفيات الآسيوية بفوزها على أوزبكستان 2-0 في طهران.

وتلعب قطر مع ضيفتها الصين في الجولة الأخيرة في 5 سبتمبر.

الإمارات تصعب موقفها

وتعادلت الإمارات مع تايلند 1-1، وبذات النتيجة تعادلت العراق مع اليابان.

وبقيت الإمارات في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وانحصرت آمالها الآن على البطاقة الثانية المباشرة أو الملحق الآسيوي، لأنها باتت تتخلف بفارق 7 نقاط عن اليابان المتصدرة و6 نقاط خلف استراليا والسعودية، في حين تقبع تايلند في القاع برصيد نقطتين.

استقالة فوساتي من تدريب «العنابي»

قدم الاورغوياني خورخي فوساتي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم استقالته من منصبه بعد دقائق معدودة من الفوز المفاجئ على كوريا الجنوبية 3-2.

وتابع «أنا سعيد بالفوز على كوريا الجنوبية وفي نفس الوقت أشعر بالحزن بسبب احتمال عدم التأهل للمونديال».