تغلبت فرنسا التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 46 على انجلترا 3-2 في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بضواحي العاصمة الفرنسية بحضور جمهور غفير قدر بحوالي 80 ألف متفرج تقدمه رئيس فرنسا الجديد ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ومنح عثمان ديمبيلي الفوز للديوك بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد ان سجل زميلاه صامويل اومتيتي وجبريل سيديبي الهدفين الأولين في الدقيقتين 22 و43 تواليا.

وافتتح هاري كين التسجيل للأسود في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منسقة استغل خلالها تمريرة عرضية من رحيم ستيرلينغ وتابعها في الشباك (9)، قبل أن يضيف الثاني من ركلة جزاء اثر عرقلة ديلي الي من قبل المدافع رافايل فاران الذي طرد على اثرها (48).

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة ضد السويد 1-2 ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، حيث جلس انطوان غريزمان وديميتري باييه ولوران كوسييلني على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شارك الثنائي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في خط المقدمة للمنتخب الفرنسي.

وتألق الثنائي بشكل لافت وشكلا خطورة كبيرة على المرمى الانجليزي وأهدر مبابي فرصة ذهبية عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة وسدد في العارضة من مسافة قريبة (75).

بدورها، ألحقت كولومبيا خسارة مذلة بالكاميرون بطلة افريقيا 4-0 في إطار استعدادات الثانية لكأس القارات.

وافتتح نجم ريال مدريد القائد خاميس رودريغيز التسجيل في الدقيقة 16، وأضاف ييري مينا ثنائية في الدقيقتين 31 و51، قبل ان يختتم مهاجم كلوب بروج البلجيكي خوسيه إزكييردو المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 85.

في حين فاز المنتخب الروماني على ضيفه التشيلي بطل أميركا الجنوبية 3-2 في مباراة إعدادية للثاني لبطولة القارات.

وتقدمت تشيلي بهدفين نظيفين سجلهما فارغاس (8) وليوناردو فالنسيا (18)، وردت رومانيا بثلاثية لبوغدان ستانتسو (31) ونيكولاي ستانسيو (60) والكسندرو بالوتا (83).

وتعادل المنتخب النرويجي مع نظيره السويدي 1-1 وديا في اوسلو.

وسجل المغربي الأصل محمد اليونسي (44) هدف النرويج، وصامويل أرمنتيرو (81) هدف السويد.