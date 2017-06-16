تدور أحداث لعبة "الكيك بوكسينغ" -في العادة- بين لاعبين يتنافسان على الحلبة على أن يفوز في النهاية أحدهما. لكن هل سبق أن رأيت منافسة بين لاعب من جهة وحشد من الجمهور يقتحم الحلبة من جهة ثانية وينهال عليه بالضرب؟!

هو حدث غير مسبوق، شهدته بطولة الكيك بوكسينغ، ليلة السبت 10 يونيو/حزيران 2017 في العاصمة الفرنسية باريس، عندما اقتحم الجمهور حلبة المنافسة لمهاجمة أحد اللاعبين.

وبدأت القصة عندما كان اللاعب الأرميني هاروت غريغوريان ينازل مُنافِسه الرياضي الهولندي ميرتل غروين هارت في بطولة the Glory 42 في باريس.

وفي بداية الجولة الثانية، بدا أن هاروت غريغوريان، يتحرَّك تجاه زاوية الاستراحة بعد تلقيه ضربة قوية من ركبة مُنافِسه غروين هارت في رأسه.

إلا أن الهولندي غروين هارت، استغلّ تلك الفرصة، ووجَّه ضربةً بالقبضة اليمنى لخصمه في منطقة الفك أثناء وقوفه خلفه.