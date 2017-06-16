ادعى أحد صحافيي «الباباراتزي» في إسبانيا تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني لمساعدة ناديه في صفقة التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن هذا الصحافي زعم أن ليو استدعى زميله بمنتخب الأرجنتين خافيير باستوري لحفلة عشاء بحضور فيراتي في أحد مطاعم «إيبيزا»، في خطوة للضغظ على اللاعب الإيطالي للانتقال إلى صفوف البارسا.

إلا أن الصحيفة الكتالونية أكدت أن الخبر ليس صحيحا، موضحة أنه رغم تواجد ميسي في إيبيزا لقضاء إجازته السنوية فإنه لم يتواجد في المطعم الذي كان فيراتي وباستوري فيه مساء الأربعاء.