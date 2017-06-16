أعلن نادي برشلونة تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال سفيرا له.

وقال البارسا إنه توصل إلى اتفاق مع الفرنسي البالغ 37 عاما «لكي يكون سفيرا وممثلا للنادي في مختلف الأحداث خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأشار النادي الكاتالوني الى أن ايبدال سيشكل «جزءا دائما» من فريق مخضرمي برشلونة إلى جانب مهامه التنسيقية في الأحداث المؤسساتية المرتبطة بالناحية الاجتماعية والمساعدة بالنشاطات المتعلقة بالمدارس الكروية «اف سي بي اي سكولا».

وأمضى ابيدال 6 أعوام كمدافع في صفوف برشلونة وخاض معه 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.