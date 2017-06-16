أعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع لاعب وسط ليون الفرنسي كورنتان توليسو في صفقة بلغت قيمتها 41.5 مليون يورو، وقد تضاف إليها 6 ملايين من المكافآت بحسب النادي الفرنسي.

ووقع توليسو (22 عاما) عقدا لخمسة أعوام مع النادي البافاري، علما أنه انضم إلى الفريق الأول لليون عام 2013.

وأصبح توليسو أغلى لاعب في تاريخ ليون محطما رقم الغاني مايكل ايسيان المنتقل إلى تشلسي الانجليزي مقابل 38 مليون يورو عام 2005، فضلا عن أغلى صفقة يبرمها البافاري.

ويعتبر توليسو أغلى لاعب يستقدمه أنشيلوتي بعد قدوم المدافع العملاق نيكلاس سولي (21 عاما) من هوفنهايم مقابل 20 مليون يورو وشراء عقد لاعب الوسط الفرنسي كومان من يوفنتوس مقابل 21 مليون يورو.