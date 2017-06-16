أعلن نادي ساوثمبتون أنه أقال المدرب الفرنسي كلود بويل بعد عام على تعيينه في هذا المنصب.

وقاد بويل «القديسين» إلى المركز الثامن في الدوري الانجليزي الموسم الفائت، وإلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة حيث خسر أمام مان يونايتد.

وكتب النادي على موقعه في شبكة الإنترنت «ساوثمبتون يؤكد أنه أنهى عقد كلود بويل بمفعول فوري».

وذكرت التقارير البريطانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند يقترب من الانضمام للبريمييرليغ بعدما بات على أعتاب تدريب ساوثمبتون.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن مجلس إدارة ساوثمبتون وضع توخيل لتولي تدريب «القديسين» خلفا للفرنسي كلود بويل.