أكد النجم كريستيانو رونالدو أنه «مرتاح الضمير» غداة اتهامه من قبل القضاء الاسباني في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو، بينما أبدى فريقه ريال مدريد ثقته بـ «البراءة التامة» لقائد منتخب البرتغال.

وفي أول تعليق له على القضية، قال الدون من مطار لشبونة حيث كان يستعد للسفر مع منتخب بلاده إلى روسيا للمشاركة في كأس القارات التي تنطلق السبت «الضمير مرتاح دائما».

وأتى ذلك بعد ساعات على البيان الصادر عن النادي الملكي الذي أكد أن «ريال مدريد مقتنع تماما بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية»، مجددا «ثقته» بمهاجمه.

وأضاف «منذ وصوله إلى ريال مدريد في يوليو 2009، أبدى كريستيانو رونالدو دائما إرادة واضحة للوفاء بجميع التزاماته الضريبية. ريال مدريد ينتظر من القضاء التعامل بمنتهى الوضوح حتى تظهر براءة كريستيانو رونالدو بسرعة».

وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته «بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014...التي تنطوي على غش ضريبي» بمبلغ 14.7 ملايين يورو.

واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو «استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب».

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير«فوتبول ليكس» التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا. لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

وبات رونالدو آخر لاعب يتهمه القضاء الاسباني بالتهرب الضريبي بعد نجمي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الذي أدين بالسجن لمدة 21 شهرا مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو العام الماضي، والبرازيلي نيمار.