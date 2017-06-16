أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيلجأ إلى تطبيق إجراء يتكون من 3 خطوات لمنع التصرفات العنصرية خلال بطولة كأس القارات التي تنطلق غدا السبت في روسيا.

ويكفل الإجراء الجديد لحكم الساحة حق إيقاف المباراة حتى يتم التوقف عن التصرفات العنصرية.

وإذا استمرت التصرفات غير المقبولة، فإن لحكم المباراة أن يستمر في تعليق أحداث اللقاء حتى يضمن عودته في ظل ظروف طبيعية، كما أنه يملك أيضا حق إلغائه في حال عدم توقف الممارسات العنصرية.

وقرر الفيفا في هذا الإطار وضع مراقبين لمراقبة التصرفات العنصرية وأفعال جماهير جميع الفرق داخل الملاعب.

وأشار الفيفا في بيان له إلى أن المراقبين سيتواصلون مع أحد أفراد الأمن بشكل دائم خلال المباريات، كما سيتدخلون لمساعدة الطاقم التحكيمي في حل المشكلات الناجمة عن التصرفات العنصرية أثناء سريان المباراة.

وقال السويسري جياني انفانتينو رئيس الفيفا «هذه المبادرات أدوات إضافية متاحة للحكام لمواجهة التصرفات المهينة ولضمان أن تظل الأجواء داخل الملعب ضمن إطار اللعب النظيف والاحترام».

من جانبه، قال فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي «يسعدنا أن تكون روسيا هي أول دولة تنظم كأس القارات وكأس العالم وتقوم بتطبيق هذه المبادرات بهدف تحسين عالم كرة القدم».