لم تكن عودة السويسري روجيه فيدرر إلى الملاعب بعد غياب لحوالي ثلاثة أشهر موفقة، إذ ودع دورة شتوتغارت الألمانية للتنس المقامة على ملاعب عشبية من الدور الثاني على يد الألماني المخضرم تومي هاس.

وحسم هاس (39 عاما) المواجهة مع اللاعب المصنف أول في الدورة الألمانية بنتيجة 2-6 و7-6 (10-8) و6-4، محققا فوزه الرابع فقط على منافسه وصديقه في 17 مواجهة بينهما.

وكان فيدرر (35 عاما) يخوض مباراته الأولى منذ نهائي دورة ميامي للماسترز في الثاني من ابريل الماضي حين تغلب على الإسباني رافايل نادال، قبل أن يبتعد تحضيرا للدورات التي تقام على ملاعب عشبية، أبرزها ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 3 يوليو المقبل.

والخسارة هي الثانية فقط من أصل 21 مباراة هذا الموسم لفيدرر الذي توج في يناير الماضي بلقبه الخامس ببطولة أستراليا المفتوحة، رافعا رصيده القياسي إلى 18 لقبا في البطولات الكبرى.

وقال هاس الذي يعتبر من اللاعبين القلائل الفائزين على فيدرر بالملاعب العشبية وذلك في دورة هاله عام 2012: من المميز دائما اللعب في مواجهة صديق مقرب مثل روجيه على الملاعب العشبية.

وأصبح هاس الذي يعود لقبه الأخير إلى عام 2013، اللاعب الأدنى تصنيفا (302) الذي يفوز على فيدرر منذ عام 1999 حين خسر السويسري أمام الألماني الأخر المعتزل بيورن فاو (407 عالميا في حينه) خلال دورة واشنطن.

كما بات هاس أكبر لاعب يصل إلى الدور ربع النهائي لإحدى دورات رابطة المحترفين منذ أن حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز (42 عاما في حينه) عام 1995 في دورة هاله، وهو سيتواجه في اختباره التالي مع مواطنه ميشا زفيريف المصنف سادسا.

ويمني فيدرر النفس باستعادة وتيرته في مشاركته الأخيرة قبل ويمبلدون، حيث يخوض الأسبوع المقبل دورة هاله التي توج بلقبها في 8 مناسبات، آخرها عام 2015 حين أحرزها للموسم الثالث تواليا بفوزه على الإيطالي اندرياس سيبي.

ويأمل فيدرر في إحراز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2012 والثامنة في مسيرته، لذلك قرر عدم المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى (أحرز لقبها الأحد نادال للمرة العاشرة)، وذلك للتركيز على دورات الملاعب العشبية ولاحقا الملاعب الصلبة.