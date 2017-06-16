بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت) رحلته ومغامرته الجديدة، حيث استقل الفريق بقيادة مديره الفني يواخيم لوف الطائرة إلى روسيا، للمشاركة في بطولة كأس القارات التي تنطلق فعالياتها غدا السبت وتستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

واستقل لوف وطاقمه التدريبي الطائرة مع 21 لاعبا إلى منتجع سوتشي الروسي، في رحلة تستغرق نحو 3 ساعات ونصف الساعة.

وأعرب راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني للعبة عن «أمله الكبير» في أن يقدم الفريق الذي يعتمد على العديد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة بطولة جيدة في النسخة العاشرة من كأس القارات.

وقال ماركوس سورج المدرب المساعد للفريق: «نحن بوضع جيد على كل حال».

ورغم غياب جميع النجوم الكبار عن الماكينات مثل حارس المرمى مانويل نوير ومسعود أوزيل وتوماس مولر عن القائمة التي يخوض بها المانشافت بطولة كأس القارات البطولة، يضع الفريق لنفسه هدفا هو بلوغ المربع الذهبي على الأقل.

وأكد سورج أن الطاقم التدريبي للفريق يسعى إلى اختبار جميع اللاعبين من خلال هذه البطولة.