أكدت صحيفة «أبولا» البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي يرغب في الرحيل عن إسبانيا بعد أزمة الضرائب الجديدة.

وكانت نيابة العاصمة الإسبانية مدريد، اتهمت كريستيانو رونالدو، بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل «متعمد».

وأشارت النيابة إلى أن البرتغالي استغل شركة تأسست في عام 2010، كي يخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته.

وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011، و1.7 مليون يورو في 2012، و3.2 ملايين يورو في 2013، و8.5 ملايين يورو في 2014.

وقالت تقارير صحافية إسبانية إن اللاعب البرتغالي، وبالنظر إلى الجرائم الضريبية المتهم بها، فإنه قد يواجه عقوبة سجن، قد تصل إلى 7 سنوات.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن صحيفة «أبولا» البرتغالية عنونت في «المانشيت» الرئيسي صباح أمس ان كريستيانو يشعر بالغضب ويرغب في الرحيل تماما عن إسبانيا.

وكانت تقارير صحافية كشفت عن تلقي كريستيانو رونالدو، عرضا صينيا قيمته 200 مليون يورو، وراتب سنوي يتجاوز الـ 120 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

يذكر أن كريستيانو انضم إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة بلغت 94 مليون يورو قادما من مان يونايتد، كما أنه جدد عقده مع النادي الملكي لينتهي في 2021 بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

4 وجهات محتملة

من جانبها، حددت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية 4 وجهات محتملة للبرتغالي كريستيانو رونالدو في حال رحيله عن قلعة «سانتياغو برنابيو».

وترى الصحيفة الكاتالونية أن مان سيتي، ومان يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جرمان الفرنسي، وأندية الدوري الصيني، هي الوجهات المحتملة لـ«صاروخ ماديرا».

وأضافت أن مان يونايتد سيكون خيارا مناسبا للدون، حيث سبق له اللعب في صفوفه، كما يمتلك النادي استقرارا ماليا يساعده على دفع راتب رونالدو، بينما العقبة الوحيدة هي وجود جوزيه مورينيو مدربا للفريق، والذي اختلف من قبل مع النجم البرتغالي في ريال مدريد.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن مان سيتي سيكون خيارا جيدا من الناحية المالية، إلا أن اللعب لغريم اليونايتد سيعد «خيانة»، كما أن علاقة رونالدو مع المدرب بيب غوارديولا ليست جيدة.

واعتبرت الصحيفة باريس سان جرمان خيارا مناسبا أيضا، لكن يعيبه الفشل المتكرر في دوري أبطال أوروبا.

واختتمت بالقول إن الانضمام للدوري الصيني سيجعل رونالدو أغلى صفقة في التاريخ، وصاحب أعلى راتب أيضا، إلا أنه سيبعده عن المحافل الدولية، ولن يمكنه من تحقيق الألقاب الفردية.