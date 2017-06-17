فجّر الحارس الدولي الايطالي الشاب جانلويجي دوناروما مفاجأة بإبلاغه ناديه ميلان بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018.

وبعد اجتماع ادارة ميلان بوكيل اللاعب مينو رايولا، قال المدير التنفيذي في النادي اللومباردي ماركو فاسوني في مؤتمر صحافي «أبلغنا رايولا ان دوناروما اتخذ قرارا نهائيا بعدم تجديد عقده مع ميلان. هذا قرار نهائي اتخذه اللاعب».

وسرق دوناروما (18 عاما) الانظار عندما اصبح اساسيا مع ميلان منذ سنة ونصف السنة، بعدما دفع به المدرب السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعمر السادسة عشرة.

وتابع فاسوني: «أريد أن أذكركم جميعكم انه قبل عشرة أيام قدم (المدير ماسيميليانو) ميرابيلي عرضا ذا أهمية للاعب، أكبر بكثير من الذي أشارت اليه عدة تقارير صحافية».

وأضاف: «قيم اللاعب العرض، ولم تكن أحكامه اقتصادية فقط، بل فنية واحترافية، وأبلغنا عدم رغبته في تجديد العقد، لذا سينتهي عقده مع ميلان في 30 يونيو 2018».

وحمل دوناروما الوان المنتخب الايطالي اربع مرات وهو الحارس الاحتياطي للعملاق المخضرم جانلويجي بوفون.

ورأى فاسوني ان «هذا القرار مرير بالنسبة الينا لكن علينا المضي قدما نحن وميلان. كنا نتوقع أن يكون الركيزة حول بناء ميلان».

وبحسب الصحف الايطالية، قدم ميلان عرضا يتقاضى بموجبه اللاعب 4.5 ملايين يورو سنويا، مستبعدة بقاءه مع الفريق موسما اضافيا لعدم تقبل جماهيره قرار رحيله.

ورجحت الصحف الايطالية انتقاله الى ريال مدريد الاسباني أو باريس سان جرمان الفرنسي.