أعرب نجم نادي برشلونة الاسباني ومنتخب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي عن ثقته بقدرة بلاده على بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، رغم الأداء المتواضع الذي تقدمه في تصفيات أميركا الجنوبية.



وبعث ميسي برسالة مطمئنة الى الجماهير الأرجنتينية عبر حسابه على موقع فيسبوك، على الرغم من أن منتخب بلاده لم يضمن حتى الان تواجده في العرس العالمي. وكتب ميسي «لايزال ثمة 365 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018، والمعركة مستمرة من أجل تحقيق حلمنا».



وبينما حجز الغريم التقليدي منتخب البرازيل البطاقة الاولى عن التصفيات الاميركية الجنوبية، تحتل الارجنتين المركز الخامس الذي يكتفي صاحبه بخوض ملحق مع بطل اوقيانيا.

وفي رصيد الأرجنتين 22 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.



ويتخلف منتخب التانغو بفارق نقطتين عن كولومبيا الثانية ونقطة عن الاوروغواي وتشيلي صاحبتي المركزين الثالث والرابع، ويتقدم بفارق نقطتين عن الاكوادور السادسة و4 نقاط عن البيرو والپاراغواي. وتبقى للارجنتين 4 مباريات اولاها حاسمة ضد مضيفتها الاوروغواي في 31 اغسطس على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.



وتلعب الارجنتين مباراتين على ارضها امام فنزويلا في 5 سبتمبر المقبل، والبيرو في 5 اكتوبر المقبل، قبل ان تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكــوادور في 10 منه.