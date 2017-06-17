أعلن نادي ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم في موسم 2015-2016 تعاقده مع مدافع هال سيتي هاري ماغواير لمدة خمس سنوات مقابل نحو 17 مليون جنيه استرليني (19 مليون يورو).

وبات ماغواير (24 عاما) أول لاعب يضمه المدرب كريغ شيكسبير منذ تثبيته في منصبه بعقد لثلاث سنوات الأسبوع الماضي، بعدما قاد الفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنصرم عقب إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري الذي قاد الفريق الى لقبه الأول في الدوري عام 2016، وذلك في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة.

ويلتحق ماغواير بفريقه الجديد مطلع يوليو لمعسكر إعدادي في النمسا.