انتقل قائد نادي اياكس امستردام وصيف بطل الدوري الهولندي لكرة القدم دافي كلاسن الى صفوف ايفرتون الانجليزي مقابل 23.6 مليون جنيه استرليني لمدة خمس سنوات بحسب ما اعلن النادي على مدونة تويتر.

وبات كلاسن ثاني لاعب ينتقل الى ايفرتون في الأيام الاخيرة بعد الحارس جوردان بيكفورد المنتقل اليه من سندرلاند. وأشاد به مدرب ايفرتون مواطنه رونالد كومان بقوله: «لا يزال كلاسن في الرابعة والعشرين من عمره لكنه يملك خبرة كبيرة وهو قائد على أرضية الملعب. كان قائدا لاياكس في آخر موسمين وهذا يدل على شخصيته».

وكان كلاسن احد اللاعبين الأساسيين في بلوغ فريقه نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) والذي خسره أمام مان يونايتد 0-2 في ستوكهولم.