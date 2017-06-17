بات حارس مرمى نادي سندرلاند الانجليزي لكرة القدم جوردان بيكفورد (23 عاما) أغلى حارس في بريطانيا، مع انضمامه الى نادي ايفرتون في صفقة قد تصل قيمتها الى 30 مليون جنيه استرليني (38 مليون دولار).

وسيدفع ايفرتون 25 مليون جنيه بشكل أولي لضم بيكفورد لخمسة أعوام، الا ان المبلغ النهائي قد يصل الى 30 مليونا في حال تحقق بعض البنود الإضافية الواردة في العقد، ما قد يجعل من بيكفورد أغلى لاعب في ايفرتون، متخطيا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كلف النادي 28 مليون جنيه لضمه من تشلسي في 2014.

وقال بيكفورد للموقع الالكتروني لايفرتون «كان الموسم الماضي الأول لي في الدوري الممتاز، ولذلك هو أمر لا يصدق ان أحصل على هذه الفرصة مع ايفرتون الآن، وأن اتمكن من التقدم بمسيرتي وأظهر للجميع ما يمكنني القيام به معه».