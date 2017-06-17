استبعد رئيس نادي ليون رابع الدور الفرنسي لكرة القدم جان ميشال اولاس امس رحيل المهاجم الدولي الكسندر لاكازيت، الذي كان أبدى رغبته في المغادرة، وسط ترجيحات بانتقاله الى اتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال اولاس في مؤتمر صحافي «بالنسبة إلي هو لن يغادر. هذا هو موقفي. لا أعرف ما اذا كان في حوزة ألكسندر عروض تناسبه. أفترض انه سيبقى ونحن في حاجة اليه لبلوغ أهدافنا».

أضاف «أراد المحاولة (مع أتلتيكو مدريد المحروم من التعاقدات). يجب ان تكون ثمة خيارات، وحتى الساعة لا عرض آخر لدي»، مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما «كانت لديه بطاقة خروج الى النادي الذي اختاره».

وأجرى اللاعب الفرنسي محادثات للانضمام الى اتلتيكو مدريد، الا ان قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتثبيت عقوبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على النادي الإسباني بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات بسبب خرقه لوائح ضم اللاعبين القاصرين، منعه من اتمام الصفقة التي وصلت الى مراحل متقدمة، بحسب تقارير صحافية.

وكان لاكازيت نفسه أكد في تصريحات صحافية في مايو الماضي، انه سيرحل عن الفريق بنهاية موسم 2016-2017، من دون ان يحدد وجهته المقبلة.

وسجل اللاعب 33 هدفا في 43 مباراة خاضها مع ليون في الموسم المنصرم في مختلف المسابقات، علما انه يسجل 20 هدفا على الأقل للموسم الرابع على التوالي.

من جهة أخرى، أعلن ليون تعاقده مع المدافع البرازيلي فرناندو مارسال من بنفيكا البرتغالي مقابل 4.5 ملايين يورو، بعد يوم على رحيل لاعب وسطه المميز كورنتان توليسو إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

واعتبر مارسال (28 عاما) من نجوم الموسم الماضي في الدوري الفرنسي مع غانغان الذي استعاره من بنفيكا.