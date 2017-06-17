توفيت امرأة كانت في غيبوبة اثر إصابتها خلال تدافع في تورينو ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين يوفنتوس الايطالي وريال مدريد الاسباني في 3 الجاري، بحسب ما ذكر امس المستشفى حيث كانت تعالج.

وكانت السيدة التي تدعى اريكا (38 عاما) وتسكن في شمال تورينو بالقرب من الحدود السويسرية قد حضرت مع صديقها الذي يشجع يوفنتوس لمشاهدة النهائي على شاشة عملاقة مع ثلاثة آلاف شخص في ساحة سان كارلو، قبل ان تتعرض للإصابة خلال تدافع نجم عن حالة هلع قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة.

وسادت موجة من الهلع بين الحضور بعد إطلاق ألعاب نارية بينما كان شخص أو اكثر يصرخ قائلا إن قنبلة انفجرت، ما أثار حالة ذعر في صفوف الحشد وجرح أكثر من 1500 شخص بإصابات طفيفة.

وتعرض شخصان آخران لإصابات حرجة، من بينهما طفل بعمر السابعة غرق في غيبوبة لكنه في طور التعافي الآن.