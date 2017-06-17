تتجه أنظار العالم ومحبي كرة القدم إلى روسيا وتحديدا إلى ملعب «كريستوفسكي» في مدينة سان بطرسبرغ الذي يشهد حفل افتتاح كأس القارات 2017 في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت.



وضمت البطولة 8 منتخبات قسمت على مجموعتين، ضمت الأولى: البرتغال (بطل أوروبا)، روسيا (المستضيف)، نيوزيلندا (بطل اوقيانيا)، المكسيك (بطل الكأس الذهبية).



والمجموعة الثانية تواجد فيها كل من: ألمانيا (بطل العالم)، تشيلي (بطل أميركا الجنوبية)، الكاميرون (بطل أفريقيا)، أستراليا (بطل آسيا).



ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء وفعاليات كبيرة.وتنطلق أولى مباريات البطولة بمباراة وحيدة تجمع أصحاب الأرض منتخب روسيا بالمنتخب النيوزيلندي.



حلم «الدب الروسي»



بطموح مختلف ودوافع قوية، يخوض المنتخب الروسي بطولة كأس القارات.في 3 مرات فقط استطاع مستضيف البطولة أن يحقق لقب كأس القارات، وكانت الأولى في عام 1999، حين فاز المنتخب المكسيكي بالكأس، والثانية عام 2003 وكان بطلها منتخب فرنسا، وأخيرا منتخب البرازيل في عام 2013.ويبقى حلم التتويج يداعب الجمهور الروسي، رغم أن المنتخب مازال يمر بمرحلة إحلال وتجديد.



ويتمثل أكبر إنجاز لمنتخب روسيا في وصوله لنصف نهائي يورو 2008، بجيل ذهبي ضم أندريه أرشافين، نجم ارسنال الإنجليزي السابق.



وفي كأس العالم 2014، ودع المنتخب الروسي المونديال من الدور الأول، بعدما خيب الآمال بالتعادل مع كوريا الجنوبية والجزائر، والخسارة أمام بلجيكا.



وعانى منتخب روسيا من عدم الاستقرار الفني، بعد رحيل مدربه الإيطالي، فابيو كابيلو، في يوليو 2015، بسبب سوء النتائج خلال تصفيات يورو 2016، ليتولى المهمة ليونيد سلوتسكي لمدة 10 شهور فقط، حيث رحل أيضا بعدما ودع اليورو من دور المجموعات.



ويقود المنتخب حاليا المدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي يدرك جيدا أن كأس القارات ربما تكون نقطة فاصلة في مشواره قبل المونديال.



ويحلم منتخب روسيا بتحقيق نتائج جيدة في مشاركته الأولى بكأس القارات، خاصة أنه قدم عرضا مقبولا في تجربتين وديتين قبل البطولة، بالتعادل مع تشيلي والفوز على المجر.



نيوزيلندا وطموحات جديدة



ويعود منتخب نيوزيلندا للظهور في كأس القارات من جديد بعد غيابه عن النسخة الأخيرة لصالح تاهيتي، بهدف إبراز أن كرة القدم النيوزيلندية تخطو للأمام.وتعد هذه هي المشاركة الرابعة للنيوزيلنديين في تاريخ البطولة، وحققوا نتائج مخيبة في المشاركات الثلاث السابقة بالهزيمة في 8 مباريات وتعادل وحيد أمام العراق 2009، واستقبلوا 24 هدفا، وسجلوا هدفين فحسب.



ورغم أن هذه الإحصاءات ربما لا تدعو للتفاؤل فإن هناك مؤشرات أخرى تحمل طابعا إيجابيا نحو قدرة النيوزيلنديين على المنافسة.وظهر بعض من ذلك في مونديال 2010، عندما لم يمنوا بأي هزيمة وتعادلوا أمام كل من إيطاليا، وباراغواي وسلوفاكيا، وهو الأداء الذي استمر بعد ذلك، حيث لم يسقطوا بفارق أكبر من هدفين سوى في 3 مباريات.



من هنا ظهرت أهمية تطور اللاعبين الدوليين في الخارج، حيث كشفوا عن مواهبهم في الدوريات الأوروبية أو المسابقة الأسترالية الصاعدة.



ويتولى تدريب المنتخب النيوزيلندي أنطوني هدسون، ابن آلان هدسون لاعب تشيلسي السابق، الذي تأهل على مدربين مثل جوزيه مورينيو، ومارسيلو بييلسا، وتولى مسؤولية الفريق بـ2014 بعد تجربة مع منتخب البحرين.ومنذ وصوله للمنصب، قاد هدسون نيوزيلندا للفوز ببطولة أمم أوقيانوسا، أكبر لقب قاري، والمؤهل لكأس القارات، وبقدر كبير من المجهود.

سجل الفائزين

فيما يلي سجل الفائزين بكأس القارات لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1992 تحت تسمية كأس الملك فهد:

- أقيمت في السعودية (كأس الملك فهد) - 1992

1- الأرجنتين

2- السعودية

3- الولايات المتحدة

٭ أقيمت في السعودية - 1995

1- الدنمارك

2- الأرجنتين

3- المكسيك

٭ أقيمت في السعودية (كأس القارات) - 1997

1- البرازيل

2- استراليا

3- تشيكيا

٭ أقيمت في المكسيك - 1999

1- المكسيك

2- البرازيل

3- الولايات المتحدة

٭ أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان - 2001

1- فرنسا

2- اليابان

3- استراليا

- أقيمت في فرنسا - 2003

1- فرنسا

2- الكاميرون

3- تركيا

٭ أقيمت في ألمانيا - 2005

1- البرازيل

2- الأرجنتين

3- ألمانيا

٭ أقيمت في جنوب افريقيا - 2009

1- البرازيل

2- الولايات المتحدة

3- اسبانيا

٭ أقيمت في البرازيل - 2013

1- البرازيل

2- اسبانيا

3- ايطاليا

الكولومبي رولدان يدير المباراة الافتتاحية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس القارات 2017 المقررة اليوم بين المنتخب الروسي صاحب الأرض ونظيره النيوزيلندي.

وكان رولدان قد شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2014 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكذلك بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) التي أقيمت بتركيا عام 2013 وكأس العالم للأندية 2015 باليابان.

وأوضح الفيفا أن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية سيضم أيضا المساعدين ألكسندر جوزمان وكريستيان دي لا كروز إلى جانب الأميركي مارك جيجر كحكم رابع.

ويختبر الفيفا خلال البطولة نظام استعانة الحكام بتقنية الفيديو، وقد عين ثلاثة حكام فيديو للمباراة الافتتاحية وهم البرازيلي ساندرو ريتشي والكندي جو فليتشر والباراجوياني إنريكي كاسيريس.

ويتواصل حكم الفيديو مع حكم الساحة عبر اتصال لاسلكي، وعند الضرورة يجري مراجعة الصور المسجلة للقطات قبل اتخاذ القرارات المهمة مثل المتعلقة بمنطقة الجزاء والبطاقات الحمراء والأهداف.

4 ملاعب تستضيف البطولة

تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم 2018 على 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة، وستقام على أربعة منها أيضا كأس القارات 2017.

في ما يأتي أبرز هذه الملاعب:

ملعب كريستوفسكي

ملعب مثير للجدل يشبه في تصميمه المركبات الفضائية، ويتسع لـ 68 ألف متفرج. يقع في مدينة سان بطرسبورغ، ثاني كبرى المدن الروسية، واستغرق بناؤه عقدا كاملا من الزمن بكلفة 800 مليون دولار، ما أثار العديد من التساؤلات والاتهامات بالفساد.

كما لقيت مشاركة عمال من كوريا الشمالية في بنائه، انتقادات عدة.

قبل أقل من شهر على استضافته المباراة الافتتاحية لكأس القارات، اضطر المسؤولون لوضع أرضية عشبية جديدة له، بعدما تضررت الأولى في المباريات التجريبية.

من المقرر ان يصبح الملعب الخاص لنادي المدينة زينيت. وعلى رغم كل التجارب السيئة التي مر بها، يصر المسؤولون الروس على جهوزيته لاستضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس القارات.

قازان أرينا

ملعب نادي روبين قازان الذي أحرز لقب الدوري الروسي مرتين. افتتح في العام 2013 ويتسع لـ 45.360 متفرجا. استضاف الألعاب الطالبية الصيفية وبطولة العالم للرياضات المائية.

يقع في قلب منطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة، والتي تسعى الى حجز مكان لها على خريطة الرياضة الروسية.

ملعب فيشت الأولمبي

أحد ملاعب مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود. يتسع لـ 47.600 متفرج، وكان محط اهتمام عالمي واسع لاستضافته حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.

بعد الأولمبياد، خصص الملعب لكرة القدم وأعيد افتتاحه مجددا في مارس 2013 بمباراة بين روسيا وبلجيكا انتهت بالتعادل 3-3.

ملعب أوتكريتي أرينا

ملعب نادي سبارتاك موسكو بطل الدوري الروسي. بني في العام 2014 ويتسع لـ 45 ألف متفرج، وشهد العديد من المباريات المهمة في الدوري المحلي لكرة القدم.

يستضيف ثلاث مباريات ضمن الدور الأول لكأس القارات.

جوائز مالية ضخمة للمشاركين

مع انطلاق بطولة كأس العالم للقارات التي تستضيفها روسيا، وهي البطولة التي تجمع أبطال القارات المختلفة، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا بطل العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك ضمن خططه التسويقية للبطولة، حتى يتعامل معها الجميع بجدية وتلقى الاهتمام، ما يساعد على تسويقها بشكل أفضل.



وتقرر أن يحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4.5 ملايين دولار.

الجائزة ستقل بمبلغ مليون دولار للفريق الذي سيحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية، حيث سيحصل على 3.5 ملايين دولار، بينما سيحصل الرابع على 3 ملايين دولار.

أما أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن، فسيحصلون على جائزة مالية ثابتة قدرها 2 مليون دولار بصرف النظر عن نتائجهم في البطولة.