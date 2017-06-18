يستهل المنتخب البرتغالي مشاركاته في بطولات كأس القارات لكرة القدم بواحدة من أصعب المواجهات عندما يلتقي نظيره المكسيكي اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول للنسخة العاشرة من البطولة والمقامة حاليا في روسيا.

ولم يكن المنتخب البرتغالي بطل أوروبا يتمنى بالطبع أن تكون ضربة البداية بالنسبة له في بطولات كأس القارات أمام المنتخب المكسيكي العنيد الذي يتميز في هذه البطولة بأنه الوحيد من بين جميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة الذي سبق له الفوز بلقب كأس القارات.

وتتجه معظم الأنظار في هذه المباراة صوب اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لتتويج مسيرته مع المنتخب البرتغالي بلقب آخر بعد عام واحد من قيادة الفريق للفوز بلقبه الأول في البطولات الكبيرة عبر بطولة كأس أمم أوروبا الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

وبعدما سجل 18 هدفا في آخر 11 مباراة خاضها سواء مع الريال في الموسم المنقضي أو مع المنتخب البرتغالي، يريد رونالدو الآن الرد على ما تردد بشأن معاناته من الإجهاد والانهاك بعد الموسم الطويل الشاق.

ورغم هذا، سيواجه رونالدو والمنتخب البرتغالي الذي يخوض البطولة للمرة الأولى اختبارا في غاية الصعوبة أمام فريق سبق له الفوز بلقب كأس القارات كما يخوض البطولة للمرة السابعة من بين عشر نسخ أقيمت حتى الآن.

ويخوض المنتخب المكسيكي، الفائز باللقب في 1999، فعاليات هذه النسخة بصفوف شبه مكتملة حيث استدعى مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو كتيبة المحترفين بالأندية الأوروبية للمشاركة في هذه البطولة.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم خافيير (تشتشاريتو) هيرنانديز مهاجم باير ليفركوزن الألماني والهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي وزميله كارلوس فيلا مهاجم ريال سوسييداد الإسباني وراؤول خيمينيز مهاجم بنفيكا البرتغالي.

تشيلي - الكاميرون

يواجه آرتورو فيدال وزملاؤه في منتخب تشيلي لكرة القدم تحديا مع المجهول عندما يلتقي الفريق نظيره الكاميروني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

ومع وجود المنتخب الألماني حامل اللقب العالمي في هذه المجموعة، حيث يلتقي نظيره الأسترالي غدا الاثنين في نفس المجموعة، تمثل المباراة المرتقبة بين منتخبي تشيلي (لا روخا) والكاميرون (الأسود غير المروضة) بمنزلة ضربة البداية في السباق على المركز الثاني.

ويرفع المنتخبان الكاميروني بطل أفريقيا والتشيلي بطل أميركا الجنوبية شعار «لا بديل عن الفوز» في المباراة حيث يمنح الفوز في هذه المباراة صاحبه فرصة كبيرة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه لمجموعة إلى المربع الذهبي للبطولة.

وعلى عكس ما يوحي به سجل الفريقين في البطولة، تصب معظم ترشيحات المباراة في مصلحة المنتخب التشيلي الذي يخوض البطولة للمرة الأولى فيما يخوض المنتخب الكاميروني البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

وفيما يبدو المنتخب الكاميروني أكثر خبرة بالمشاركة في البطولة، ترجح خبرة اللاعبين كفة المنتخب التشيلي الذي يخوض البطولة بصفوف مكتملة وعامرة بنجوم «الجيل الذهبي» الحالي للفريق والذي أحرز اللقب في آخر نسختين من بطولة (كوبا أميركا).