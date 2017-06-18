يرغب مان يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع لاعب وسط توتنهام إيريك داير.

وقالت صحيفة «ديلي إكسبرس»: إن «المو» يرى أن داير سيكون توقيعا مثاليا لتدعيم خط وسط الفريق، كما أنه سيكون خليفة لمايكل كاريك الذي شارفت مسيرته على النهاية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «تليغراف»، فإن السبيرز حدد ثمن لاعبه لمن يريد التعاقد معه بـ 50 مليون جنيه إسترليني، إذ يرغب النادي اللندني في الاحتفاظ بلاعبه صاحب الـ 23 عاما.

واستطاع توتنهام الحفاظ على عدد من لاعبيه المميزين خلال الموسمين الماضيين، كما قام بتمديد عقد إيريك داير مؤخرا إلى عام 2021.