أكد لاعب الوسط البلجيكي الدولي ايدن هازارد أنه مستقر في صفوف «أسرة» ناديه الحالي تشلسي بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم بينما تتردد بعض الأحاديث عن انتقاله لفريق آخر قريبا.

ورغم ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن قرب انتقال هازارد إلى ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا مقابل مبلغ كبير لكن اللاعب البلجيكي قال إنه يشعر بالارتياح والاستقرار في ستامفورد بريدج الذي انتقل إليه في 2012.

وقال هازارد عبر موقع تشلسي الرسمي على الانترنت «أحب هذا النادي لأنه أسرة».

وأضاف صانع اللعب «لدي كثير من الأصدقاء في النادي ويتحدث بعضنا إلى بعض وأنا هنا منذ خمسة أعوام وأشعر بسعادة كبيرة. وأنتمي لواحد من أفضل أندية العالم ومن ثم فأنا سعيد باللعب لهذا النادي الكبير».

واختتم حديثه بالقول «نأمل أن تكون الأوضاع كما هي في الموسم المقبل ونحقق الفوز بلقب الدوري وأفوز بجائزة أفضل لاعب أيضا.. بالتأكيد الفوز بلقب الدوري هو الأهم وجائزة أفضل لاعب هي مجرد مكافأة».